Выборы-2020: шаг к федерации

Вчера страна подводила итоги местных выборов – последних в длинной избирательной кампании 2019-20 годов. И, не исключено, что последних для проекта "Слуга народа".

При этом прошли они в рамках тех прогнозов, которые давались до того.

Многих удивила низкая явка, хотя удивляться здесь особо нечему: в условиях нарастающей волны коронавируса она была вполне прогнозируема. И минус 10% по сравнению с местными выборами 2015 года – вполне приемлемый показатель.

Много говорят о крайне низком результате "Слуги народа" – но и он был вполне прогнозируем.

Даже если бы не было коронакризиса, кредит доверия к непрофессиональной власти долго держаться не мог. И в этой ситуации Владимиру Зеленскому и его окружению жалеть приходится только об одном – что они не нашли способ провести местные выборы прошлой осенью.

А для нынешней ситуации для Зеленского полученный результат не так уж и плох: в конце концов, теперь у "слуг" будут свои фракции во всех местных советах. Другое дело, что подбор людей в президентской партии там такой же случайный, как и в парламенте, а потому неизвестно, на кого будут работать эти люди, как только попадут в местные советы.

Много говорят о том, что низкий результат местных выборов спровоцирует развал парламентской фракции "Слуги народа" и приведет к досрочным выборам в Верховную Раду. Но основания для таких выводов явно высосаны из пальца. Воскресная неудача лишь стала напоминанием "слугам", что большинство из них в политике люди временные, а потому, наоборот, нужно ценить свою мегафракцию и свой мандат.

Единственный вывод, который действительно соответствует действительности, состоит в ускорении процесса фактической "федерализации" и "феодализации" страны. Этот процесс уже стал заметным за время эпидемии, когда мэры игнорировали указания правительства, но теперь он постепенно будет переходить и на другие сферы жизни общества.

На усиление позиции местных властей в результате экономической децентрализации 2014-15 годов указал и Зеленский, который сказал, что в сложившейся ситуации действующих мэров невозможно победить. Но дело не только в усилении местных властей, а и в слабой центральной власти: по большому счету, фраза "выйди отсюда, разбойник" так и осталась единственной попыткой центра показать регионам, кто в доме хозяин. Все реальные шаги взять власть на местах под контроль провалились – начиная от подкопа под Виталия Кличко и заканчивая наказанием для черкасского "бандита" Анатолия Бондаренко.

И если до воскресных выборов местные власти еще осторожничали в отношении центра (ведь сохранялась вероятность, что со "слугами" придется делать региональную коалицию), то теперь у многих отпал и этот страх.

Результаты выборов таковы, что местные феодалы предпочтут коалицию с более серьезными политическими силами: на Востоке и Юге – со значительно усилившей позиции "Оппозиционной платформой – За жизнь", на Западе – с монополизировавшей националистический фланг "Европейской солидарностью". Центральная власть сохраняет свое влияние только в центральном регионе. Но и это может оказаться временным явлением.

Что грозит Будапешту за вмешательство в выборы?

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Показательным для местных выборов-2020 стал инцидент с чиновниками МИД Венгрии, которые открыто призвал население Закарпатья голосовать за местную венгерскую партию. Вчера украинский МИД выступил с протестом и даже вызвал на ковер посла Венгрии, чтобы дополнительно объяснить, что их министр вмешивается во внутренние дела суверенного государства. Чиновников сделали невъездными, но на этом все и закончится.

Безусловно, подобный инцидент – слишком мелкий для того, чтобы из-за него портить и без того сложные отношения с Венгрией. Но дело не только в его малозначимости. Вмешательство во внутренние дела действительно имело место, однако за последние шесть лет во внутренние дела Украины вмешивались так часто и так грубо, что соседские министры уже не видят в этом ничего особенного.

В самом деле, что такое призыв венгерских чиновников на фоне того, как Джо Байден ломал через колено Петра Порошенко, чтобы заставить уволить генпрокурора? И что такое вмешательство в местные выборы на Закарпатье на фоне того, как послы США и ЕС и даже евродепутаты указывают нам, кого выбирать в комиссию по избранию главы САП?

Венгры поступили так, потому что никто из международных партнеров не считает Украину независимым государством. Еще никогда наша страна не была так зависима, как в последние шесть лет. Робкие попытки Зеленского вернуть себе субъектность разбиваются о его же непоследовательность. Поэтому для зарубежных политиков украинская власть сегодня так же слаба, как и для наших местных властей. И никакие отсылы к Будапештскому меморандуму этого не изменят.

5 Зе-вопросов: что делать с ответами?

Тем временем украинцы во время параллельного опроса 25 октября одобрили желание Зеленского обратиться к странам, подписавшим Будапештский меморандум, с некими предложениями. И еще на три вопроса они дали положительный ответ: по сокращению количества депутатов, по пожизненному заключению для коррупционеров и даже по легализации марихуаны в медицинских целях.

Вот только свободная экономическая зона для Донбасса вызвала разногласия, поделив страну практически пополам. Но дело тут не в том, что кто-то против конкретной СЭЗ: все равно толком никто не понимает, что это такое, но многие подозревают, что это вроде особого статуса, а они против особого статуса для какого-либо региона, если такой же особый статус не получит их собственная малая родина. Вот и весь секрет.

Впрочем, на самом деле эти цифры не имеют никакого значения, так как никто не контролировал обработку результатов, а значит и доверие к ним на нуле.

Конечно, Зеленский может обратиться на основании этого опроса с некими тайными предложениями к США и Великобритании, а его фракция может внести законопроект о марихуане в парламент. Но и то, и другое могло произойти и без всякого опроса. А в случае с предложениями для США и Британии не мешало бы как раз их огласить и поставить на всенародное голосование.

Пока же очевидно одно: "слуги народа" показали, как испортить хорошую в теории идею. Поскольку опрос, проведенный по инициативе президента на деньги "Слуги народа" компанией, близкой к президенту и не занимающейся социологией, не мог вызвать ничего, кроме нареканий, даже у западных наблюдателей.

А собственно "Слуге народа" он вряд ли что-то добавил. Получить шестое место в Киеве, и третье в Харькове или Одессе можно было и без него.

Спровоцирует ли Данилишин войну с офшорами?

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин

В Нацбанке продолжается война между Наблюдательным советом и двумя топ-чиновниками прежней администрации – Дмитрием Сологубом и Екатериной Рожковой. Последние пытаются отстоять свои должности, апеллируя к западным структурам. Глава Набсовета Богдан Данилишин, который не смог провести блицкриг, сейчас тоже, по сути, апеллирует к Западу, давая понять, что Сологуб и Рожкова не так уж и чисты перед ним. Однако аргументы этой войны зашли в весьма рискованную плоскость.

Так, вчера Данилишин заявил, что за последние три с половиной года работы команды Якова Смолия (в которой Сологуб и Рожкова играли ведущую роль) из Украины были вымыты в пользу внешних кредиторов 25 млрд долларов.

Сумма, безусловно, сенсационная, однако еще сенсационнее то, кого имеет в виду глава Набсовета НБУ под "внешними кредиторами". Поскольку кредиторы совсем не внешние.

Речь идет о деньгах, которые ушли инвесторам из трех стран – Кипра, Нидерландов и Британских Виргинских островов. То есть, говоря проще, в офшорные зоны с льготным налогообложением. И, по сути, речь идет о деньгах, которые украинский бизнес заработал в Украине, вывел в офшорную зону как дивиденды (заплатив при этом минимальные налоги Кипру, Нидерландам или Виргинским островам), а потом вернул в Украину уже как "иностранные инвестиции".

25 миллиардов за три с половиной года – это 7 с "копейками" миллиардов в год. Если бы они прошли стандартное налогообложение, то в казну поступило бы около 1,5 млрд в год. То есть можно было бы, по сути, не брать новых кредитов у МВФ, чтобы отдавать старые. Однако риск заявления Данилишина в том, что на данной схеме построена практически вся украинская экономика, и в отечественной политике нет серьезных сил, способных эту схему сломать. И когда глава Набсовета НБУ даже просто касается этой темы в публичных выступлениях, он создает проблемы государственного масштаба. А потому в итоге может пострадать сам.

Карабахская война: Баку готов идти до конца

Сегодня ровно месяц, как возобновилась азербайджанско-армянская война за Карабах, и этот печальный юбилей проходит во время нового обострения в регионе. Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова в этой войне идти до конца – то есть до того момента, пока весь Нагорный Карабах не окажется под контролем азербайджанской армии. А это значит, что шансов на мирное урегулирование практически нет.

За месяц конфликт прошел несколько фаз. Первая – осторожное наступление азербайджанской армии – была, по сути, разведкой боем. Причем разведкой не в отношении реакции армян, а в отношении реакции Запада. Международное сообщество попыталось остановить войну, и это почти получилось, однако Баку режим возобновления перемирия не устраивал – и он возобновил наступление. Давление Запада оказалось неэффективным.

Главная причина возобновления войны в том, что Алиев понял: что бы он ни делал, адекватной реакции западных государств не будет. Проблема Запада в том, что он сам себя загнал в ловушку.

Очевидно, что в данном конфликте образца 2020 года Азербайджан является атакующей стороной. Однако объявить его агрессором, ввести санкции (или, тем более, оказать военную поддержку Армении) Запад не может, поскольку речь идет о территории, которая по международному праву принадлежит Азербайджану. Использовать же косовский прецедент для карабахской ситуации Вашингтон с Парижем не готовы.

Поэтому Баку заявляет, что пойдет до конца. Проблема только в том, что конца у этой войны не будет: даже если Азербайджан возьмет под контроль весь Карабах, это не остановит попытки Еревана его вернуть. И так будет до тех пор, пока обе страны не выдохнутся.