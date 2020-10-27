Несмотря на недавние анонсы новых вспышек коронавируса по всему миру, во Всемирной организации здравоохранения заявили о снижении заболеваемости во многих странах за последние сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

В воскресенье, 26 октября, по всему миру зафиксировали 468 409 новых пациентов с коронавирусом после субботнего скачка с показателями 438 633, которые оказались рекордными.

В организации отмечают, что говорить о снижении заболеваемости в целом пока что рано, однако не исключают, что уровень распространения заболеваемости может пойти на спад.

На данный момент в мире известно о 42 миллионах людей, которые болеют или переболели коронавирусом с начала пандемии. Но речь идет об официальной статистике, не считая пациентов, которые скрывали свое состояние и бессимптомные случаи заболевания. Поэтому также не исключается появление зачатков коллективного иммунитета в множества жителей Земли.

Известно о 1,1 миллионе пациентов, которые не пережили пандемию. Больше всего от коронавируса пострадали США, Бразилия и Индия.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что многие страны фиксируют экспоненциальный рост заболеваемости COVID-19.

Как сообщала "Страна", власти Италии, Испании и Хорватии ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с Covid-19.