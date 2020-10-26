Во время отдыха в Египте на туристов из Украины напала акула. В результате серьезно пострадал 12-летний ребенок. Сейчас он находится в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины на своей странице в Facebook.

"В Египте во время снорклинга (вид плавания под водой с маской, дыхательной трубкой и ластами - Ред.) на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении.

По данным Госагентства, сейчас лечение взяло на себя правительство Египта, семье оказывается вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины остается на связи с родными пострадавших.

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