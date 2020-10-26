Группа исследователей Всемирной организации здравоохранения, которая отслеживает мутации коронавируса с начала пандемии, доложила о своих наблюдениях.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, по словам экспертов, на данный момент нет подтверждений тому, что вирус стал опаснее, быстрее передается, повысилась летальность или возникли какие-то аномальные мутации.

"Крайне важно, если у вируса есть любые мутации, которые меняют наши возможности его диагностировать путем тестирования, создавать вакцины и лекарства. Но вирус стабильный. Есть нормальные мутации и диагностирование, терапевтическое лечение и разработки", - рассказала сообщила глава группы из подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В свою очередь, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подтвердил отсутствие каких-либо опасных мутаций: "Мы постоянно работаем на отслеживание изменений вируса. Нет указаний на то, что вирус стал легче передаваться или стал более смертоносным".

Напомним, ВОЗ объявила начало второй волны коронавируса, а в некоторых странах - и третью. Японские инфекционисты считают, что к островам пока подбирается третий всплеск заболевания Covid-19, но ждут уже четвертую волну.

Как сообщала "Страна", специалист рассказал, что летучие мыши не разносят коронавирусную инфекцию. От них может заразиться человек только в редком случае и следующий раз будет очень не скоро.