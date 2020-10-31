На пороге ноябрь 2020 года. Новая Луна будет 15-го - самое удачное время на новых свершений. А полнолуние, когда следует быть особенно осторожными, 30-го.

В этом астрологическом прогнозе отдельное внимание мы уделим знакам Зодиака, у которых, уверены астрологов, душа ангела. Что же их ждет в последнем месяце осени?

Весы. Представители этого знака удивительно настоящие. Они не умеют, да и не хотят, врать. Зато могут принимать взвешенные решения, выгодные не только для себя, но и для окружающих.

Весов в ноябре ждут новые знания, хорошие новости от друзей, интересный досуг. Возможно, на все у вас не будет хватать времени. Зато буквально каждый день будет завершаться с чувством выполненного долга.

Водолей считается наиболее порядочным знаком Зодиака. Они не обижают, а если это ненароком случилось, то очень горько переживают случившееся и искренне просят прощения.

В последнем месяце осени 2020 года Водолеев ожидает душевное тепло, классные перспективы по работе. При желании вам удастся наладить свой жизненный режим, выделить побольше времени для спорта и любимого хобби.

Рыбы - самые восприимчивые. Они больше других чувствуют моральную боль тех, кто их окружает. Но еще более важно, что они не проходят мимо, а по возможности протягивают руку помощи.

В ноябре Рыбам наконец-то повезет. Возможно, казалось, будто вы бились головой в стену и никак не могли прорваться. Сейчас же эти барьеры как будто раздвинутся и вы справедливо получили шанс для того, о чем мечтаете и к чему стремитесь.