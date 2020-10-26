Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти Турции пытаются "разыграть религиозную карту" в регионе Восточного Средиземноморья и нарушают международные нормы.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы встречаемся в сложные времена, когда Восточное Средиземноморье, Южный Кавказ и наш регион подвергается самым разным опасностям и рискам. У меня будет возможность во время переговоров проинформировать вас о действиях соседней страны - Турции. К сожалению, эта страна постоянно нарушает все международные нормы, все вопросы мира в регионе", - сказал он в ходе разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он также призвал "остановить провокационные действия" ради общих интересов и определить "красные линии" дозволенности действий Турции.

"И что особенно меня заботит, что своими действиями Турция задействует религиозный вопрос, и это добавляет напряжённости в нашем регионе. Думаю, это интерес для всех нас остановить такие провокационные действия и определить для этой страны конкретные пределы, в которых она может двигаться. К сожалению, эта страна постоянно нарушает все международные нормы, все вопросы мира в регионе", - добавил Мицотакис.

Напомним, глава МИД Греции Никос Дендиас отправил послание руководству ЕС с просьбой рассмотреть возможную приостановку действия таможенного соглашения Евросоюза с Турцией.

Как сообщала "Страна", министр национальной обороны Греции Никос Панагиотопулос заявил о повышении срока обязательной службы в армии с 9 до 12 месяцев и не с 19, а с 18 лет в связи с политической ситуацией, подразумевая обострение конфликта с Турцией.