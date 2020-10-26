В понедельник, 26 октября, в Киевской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу преступников, убивших человека в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на своей странице в Facebook.

"Благодаря совместным усилиям правоохранителей двух областей злоумышленникам не удалось избежать уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Их задержал наряд группы реагирования патрульной полиции Макаровского отделения полиции на трассе Киев-Чоп в ходе специальной полицейской операции", - рассказали в полиции.

Так, полицейские провели спецоперацию по розыску злоумышленников, которые передвигаются на автомобиле "Ford". Водитель и пассажиры этой машины подозревались в совершении умышленного убийства в Киеве.

"Около 5 часов утра во время патрулирования наряд реагирования патрульной полиции в Макаровском районе заметил похожую по приметам автомобиль и начали преследовать, требуя водителя остановиться. Слаженными действиями полицейские задержали четырех мужчин и передали их инициаторам розыска - столичным коллегам" - добавили в полиции.

Ранее мы писали, что в Киеве задержали херсонца, который избил и задушил женщину, а тело бросил на остановке.

Также рассказывали, как в Харькове мужчина вынес из кредит-кафе и аптек около 15 тысяч гривен. Правоохранителям удалось его задержать.