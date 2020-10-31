Наступает последний месяц осени 2020 года. Вплоть до середины ноября будет убывающая Луна, а новолуние лишь 15-го числа.

Ноябрь наполнен активностями на работе, продвижением по карьерной лестнице, получением новых знаний и навыков. А некоторые знаки Зодиака смогут значительно улучшить свое финансовое состояние. Какие именно - в астрологическом прогнозе.

Близнецы получат деловые предложения, которые будут касаться взаимовыгодного сотрудничества. Перед переговорами взвесьте все "за" и "против" и в завершении беседы постарайтесь дать ответ собеседнику. Не стесняйтесь торговаться о более хороших условиях для себя.

Львы смогут заработать дополнительные деньги в случае, если будут много и старательно трудиться. Ключ к вашему успеху - выступать с новыми идеями. Не стесняйтесь, если они с первого взгляда покажутся фантастическими. Быть может, ваша инициатива станет "наказуемой", но за этим последует материальное вознаграждение.

Рыбы в ноябре смогут неплохо увеличить свой банковский счет на покупке и продаже. Удачное приобретение сможет быстро отбить свою стоимость и начать работать в плюс уже в этом месяце. Самое главное - покупайте то, на что у вас лично есть деньги. Одалживать у знакомых, брать кредит в данном случае не стоит.