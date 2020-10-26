Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует узаконить однополые браки после заявления Папы Римского.

Об этом сообщает Reuters.

Так, 29 октября Национальное собрание страны планирует обсудить возможность узаконивания однополых браков. В случае поддержки, решение будет введено в силу на следующем сроке полномочий собрания - в январе 2021 года.

Николас Мадуро сослался на недавние слова Папы Римского Франциска, который открыто призвал поддерживать геев и давать им право заводить собственную семью.

"У меня есть друзья и знакомые, которые очень довольны тем, что вчера сказал Папа. Я оставлю эту задачу, задачу ЛГБТ-брака до следующего Национального собрания", - заявил он на встрече с лидерами своей правящей Социалистической партии перед выборами в законодательные органы, которые должны состояться на 6 декабря.

Национальное собрание в настоящее время находится под контролем оппозиции, которая пообещала бойкотировать голосование, утверждая, что Мадуро планирует сфальсифицировать его в пользу своей партии. отметим, сейчас однополые браки разрешены у таких соседей Венесуэлы, как Аргентина, Бразилия и Колумбия.

Напомним, Папа Римский Франциск высказался в поддержку существования однополых семей. По его мнению, регулироваться такие браки должны отдельным законом о гражданских союзах.

"Гомосексуалы имеют право жить в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен. Мы должны создать закон о гражданском союзе. Таким образом, они защищены законом. Я за это", - сказал он.

Как сообщала "Страна", на Спортивной площади возле Дворца Спорта прошли сразу два митинга - сторонников ЛГБТ и их противников. Здесь произошли первые столкновения.