После заявления Папы Римского в Венесуэле хотят узаконить однополые браки
Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует узаконить однополые браки после заявления Папы Римского.
Об этом сообщает Reuters.
Так, 29 октября Национальное собрание страны планирует обсудить возможность узаконивания однополых браков. В случае поддержки, решение будет введено в силу на следующем сроке полномочий собрания - в январе 2021 года.
Николас Мадуро сослался на недавние слова Папы Римского Франциска, который открыто призвал поддерживать геев и давать им право заводить собственную семью.
"У меня есть друзья и знакомые, которые очень довольны тем, что вчера сказал Папа. Я оставлю эту задачу, задачу ЛГБТ-брака до следующего Национального собрания", - заявил он на встрече с лидерами своей правящей Социалистической партии перед выборами в законодательные органы, которые должны состояться на 6 декабря.
Национальное собрание в настоящее время находится под контролем оппозиции, которая пообещала бойкотировать голосование, утверждая, что Мадуро планирует сфальсифицировать его в пользу своей партии. отметим, сейчас однополые браки разрешены у таких соседей Венесуэлы, как Аргентина, Бразилия и Колумбия.
Напомним, Папа Римский Франциск высказался в поддержку существования однополых семей. По его мнению, регулироваться такие браки должны отдельным законом о гражданских союзах.
"Гомосексуалы имеют право жить в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого изгнан или несчастен. Мы должны создать закон о гражданском союзе. Таким образом, они защищены законом. Я за это", - сказал он.
Как сообщала "Страна", на Спортивной площади возле Дворца Спорта прошли сразу два митинга - сторонников ЛГБТ и их противников. Здесь произошли первые столкновения.