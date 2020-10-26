Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", после того, как в начале октября направилось в Калининград, сменило свой курс.

Сейчас оно движется в направлении логистической базы "Северного потока - 2"- немецкого порта Мукран. Уже во вторник, 27 октября, "Академик Черский" должен быть в месте назначения.

Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Как сообщается, вместе с "Академиком Черским" в сторону Германии также плывут суда снабжения "Умка" и "Финвал". Уточняется, что в порту Мукран хранятся трубы для строительства газопровода.

Ранее мы писали, что американские сенаторы грозят немецкому порту санкциями из-за строительства "Северного потока-2".

Также рассказывали, что в июле, способная достроить газопровод "Северный поток - 2" баржа была замечена в водах Дании.