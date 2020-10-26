В России, в Петербурге произошло очередное убийство. В понедельник, 26 октября, стало известно и смерти 34-летнего преподавателя-биохимика из государственного технологического университета. По предварительным данным, преступник убил женщину и отрезал палец, чтобы разблокировать смартфон.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает агентство РИА "Новости".

"Тело преподавателя биохимии 1986 года рождения обнаружили в воскресенье в квартире дома на улице Димитрова (Фрунзенском районе). У женщины повреждена шея и отрезана фаланга пальца", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, фаланга пальца была отрезана для разблокировки телефона. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что уроженец Грозного вымогал у киевлянина $1000 и угрожал отрезать ему пальцы.

Также рассказывали, что в Петербурге суд арестовал вдову, распилившую рожденного в Украине рэпера.