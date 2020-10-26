В МОЗ объяснили украинцам, как избавиться от хронической усталости после перевода часов
В Минздраве рассказали, откуда появляется хроническая усталость, как ее распознать и можно ли отдохнуть без отпуска.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
"Украина перешла на зимнее время - мы перевели стрелки часов на час назад. Люди часто жалуются на утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность и депрессию в этот переходный период. Больше часовую смену во времени испытывают на себе те, кто имеет проблемы с кровяным давлением и заболевания сердца - таким людям следует быть особенно внимательными", - указано в сообщении.
Самые распространенные признаки усталости:
- ощущение бессилия - когда человек чувствует, что не в состоянии выполнять обычные функции должным образом;
- рассеянность и ухудшение концентрации;
- ухудшение памяти;
- замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления;
- снижение интереса к работе;
- повышенная раздражительность;
- перманентная сонливость;
- реакция сердечно-сосудистой системы - повышение уровня артериального давления и частоты пульса.
Если вовремя не отреагировать на эти признаки, есть риск переутомления - совокупности устойчивых, неблагоприятных для здоровья сдвигов в организме, после которых очень трудно вернуться в нормальное состояние. Кроме того, вследствие переутомления возникает хроническая гипоксия (кислородная недостаточность) и нарушение нервной деятельности.
Признаки переутомления:
- головная боль;
- повышенная утомляемость;
- хроническая раздражительность;
- нервозность;
- нарушение сна;
- обострение хронических заболеваний;
- возможно возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца.
Действенные средства от усталости:
Полноценный сон
Взрослым в возрасте от 18 до 60 лет рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки, детям от 6 до 12 лет - 9-12 ч, а в возрасте от 13 до 18 лет - 8-10 ч.
Питание
Здоровье, работоспособность, активное умственное и физическое долголетие в значительной степени зависят от правильного и полноценного питания. Именно через пищу человек пополняет свои энергетические запасы, а организм получает различные вещества, необходимые для нормального функционирования органов и систем, поэтому к выбору своего рациона стоит подходить со всей ответственностью.
Регулярные физические нагрузки
Любая физическая активность - бег, плавание, катание на велосипеде, коньках или лыжах - принесет заряд бодрости и положительных эмоций. Главное, чтобы такие занятия были регулярными.
Отказ от вредных привычек
Курение и алкоголь, которые люди часто применяют, чтобы расслабиться, на самом деле истощают организм, усиливают усталость и чрезвычайно вредны для здоровья.
Смена деятельности
Старайтесь рационально распределять время работы и отдыха. Переключайтесь с физического труда на умственный и наоборот.
Распределение задач по приоритетности
При большой загруженности не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам. На работе организуйте непродолжительные, желательно активные, паузы, в обеденный перерыв, выйдите на свежий воздух и прогуляйтесь пешком 20-30 мин.
Оптимизм и чувство юмора
Изрядно влияют на здоровье негативные эмоции и душевные переживания. Старайтесь выстраивать взаимоотношения между членами коллектива или семьи в атмосфере доброжелательности, порядочности, интеллигентности, толерантности и сострадания.
Выберите хобби для души
Любимые и интересные увлечения наполнят день радостью и смыслом. Однако не становитесь перфекционистом - не стремитесь быть совершенным во всем.
Напомним, адаптироваться к переводу часов поможет здоровый сон, контрастный душ, прогулки на улице в течение минимум получаса каждый день, травяной или зеленый чай, активный отдых, добавление в еду кисломолочных продуктов и тех, что содержат витамин С (сезонные овощи и фрукты, ягоды, паприка, брюква, цитрусовые, ежевика, клубника, шиповник, облепиха, капуста, брокколи, лук-порей, цветная капуста, помидоры).
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