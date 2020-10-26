В Минздраве рассказали, откуда появляется хроническая усталость, как ее распознать и можно ли отдохнуть без отпуска.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Украина перешла на зимнее время - мы перевели стрелки часов на час назад. Люди часто жалуются на утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность и депрессию в этот переходный период. Больше часовую смену во времени испытывают на себе те, кто имеет проблемы с кровяным давлением и заболевания сердца - таким людям следует быть особенно внимательными", - указано в сообщении.

Самые распространенные признаки усталости:

ощущение бессилия - когда человек чувствует, что не в состоянии выполнять обычные функции должным образом;

рассеянность и ухудшение концентрации;

ухудшение памяти;

замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления;

снижение интереса к работе;

повышенная раздражительность;

перманентная сонливость;

реакция сердечно-сосудистой системы - повышение уровня артериального давления и частоты пульса.

Если вовремя не отреагировать на эти признаки, есть риск переутомления - совокупности устойчивых, неблагоприятных для здоровья сдвигов в организме, после которых очень трудно вернуться в нормальное состояние. Кроме того, вследствие переутомления возникает хроническая гипоксия (кислородная недостаточность) и нарушение нервной деятельности.

Признаки переутомления:

головная боль;

повышенная утомляемость;

хроническая раздражительность;

нервозность;

нарушение сна;

обострение хронических заболеваний;

возможно возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца.

Действенные средства от усталости:

Полноценный сон

Взрослым в возрасте от 18 до 60 лет рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки, детям от 6 до 12 лет - 9-12 ч, а в возрасте от 13 до 18 лет - 8-10 ч.

Питание

Здоровье, работоспособность, активное умственное и физическое долголетие в значительной степени зависят от правильного и полноценного питания. Именно через пищу человек пополняет свои энергетические запасы, а организм получает различные вещества, необходимые для нормального функционирования органов и систем, поэтому к выбору своего рациона стоит подходить со всей ответственностью.

Регулярные физические нагрузки

Любая физическая активность - бег, плавание, катание на велосипеде, коньках или лыжах - принесет заряд бодрости и положительных эмоций. Главное, чтобы такие занятия были регулярными.

Отказ от вредных привычек

Курение и алкоголь, которые люди часто применяют, чтобы расслабиться, на самом деле истощают организм, усиливают усталость и чрезвычайно вредны для здоровья.

Смена деятельности

Старайтесь рационально распределять время работы и отдыха. Переключайтесь с физического труда на умственный и наоборот.

Распределение задач по приоритетности

При большой загруженности не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам. На работе организуйте непродолжительные, желательно активные, паузы, в обеденный перерыв, выйдите на свежий воздух и прогуляйтесь пешком 20-30 мин.

Оптимизм и чувство юмора

Изрядно влияют на здоровье негативные эмоции и душевные переживания. Старайтесь выстраивать взаимоотношения между членами коллектива или семьи в атмосфере доброжелательности, порядочности, интеллигентности, толерантности и сострадания.

Выберите хобби для души

Любимые и интересные увлечения наполнят день радостью и смыслом. Однако не становитесь перфекционистом - не стремитесь быть совершенным во всем.

Напомним, адаптироваться к переводу часов поможет здоровый сон, контрастный душ, прогулки на улице в течение минимум получаса каждый день, травяной или зеленый чай, активный отдых, добавление в еду кисломолочных продуктов и тех, что содержат витамин С (сезонные овощи и фрукты, ягоды, паприка, брюква, цитрусовые, ежевика, клубника, шиповник, облепиха, капуста, брокколи, лук-порей, цветная капуста, помидоры).

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