Союзмультфильм показал, как будут выглядеть Волк и Заяц в новых сериях Ну, погоди!

Киностудия "Союзмультфильм", которая ранее показала новых героев из перезапуска культового советского мультфильма "Ну, погоди!", представила новый визуальный образ Зайца. Премьера мультфильма состоится уже зимой.

Об этом со ссылкой на пресс-службу киностудии сообщает агентство РИА "Новости" в понедельник, 16 октября.

"Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, – важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", - сказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.



В свою очередь директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев разъяснил, что в целом образ по форме получился очень мягким.



"Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца – в противовес ему – по контурам мягкий, округлый – это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему "хитринки" и находчивости", - добавил он.

Премьера мультфильма пройдет этой зимой. Озвучивать Зайца будет шоумен Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом юмориста Гарика Харламова.

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