Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, которую уже дважды президент Владимир Зеленский обещал уволить, если она не продемонстрирует результатов, провела оперативное совещание с руководством НАБУ и САП.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора на своей странице в Facebook.

Так, совещание состоялось в понедельник, 26 октября. Венедикт провела беседу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максимом Грищуком.

Как сообщается, в ходе встречи генпрокурор заслушала отчет о текущем состоянии дел и акцентировала внимание на необходимости активизации работы по привлечению к ответственности ТОП-коррупционеров, как этого требует общество.

Сытник рассказал, что работа органов оживилась, поскольку в этом году Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал принимать первые решения. Он добавил, что, в настоящее время уже есть 10 приговоров с реальным лишением свободы, среди которых судьи, работники прокуратуры и СБУ.

"Всем правоохранителям была поставлена ​​неудовлетворительная оценка в борьбе с коррупцией. Основной локомотивной силой в противодействии таким правонарушениям должны быть специально созданные органы - НАБУ и САП. Хорошо, что мы наконец имеем первые приговоры, однако в некоторых актуальных процессах по два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается. Так, в настоящее время во многих громких делах, где фигурантами являются чиновники, продолжается ознакомление с материалами. Обсудили с руководством антикоррупционных органов производства, которые должны быть до конца года направлены в суд. Впрочем, пока по результативности в них не тот уровень активности, который ожидает от них общественность", - сказала Венедиктова.

Также она указала НАБУ и САП на недостаточный уровень возмещения установленных в уголовных процессах убытков.

Напомним, подобный тезис об увольнении Венедиктовой Зеленский уже озвучивал в ходе общения с журналистами издания BBC.

После чего мы сообщали, генпрокурор отчиталась посольству США о продолжении переаттестации прокуроров и рассказала о ходе реформы прокуратуры.

Ранее "Страна" сообщала, что суд постановил уволить Сытника, возбудить против него уголовное дело и назначить нового и.о. директора НАБУ.