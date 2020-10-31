Сегодня, 31 октября, отмечается праздник Хэллоуин 2020.

Это праздник из древности. Его отмечали кельты, которые проживали на западе Европы. Для них год разделялся пополам. Ночь на 1 ноября считалась своего рода рубежом. Народность верила, что в эту ночь в мир живых приходят мертвые, а также всякого рода нечисть.

Чтобы отпугнуть представителей потустороннего мира кельты наряжались в шкуры животных и другие страшные наряды. Они совершали обряд жертвоприношения. А огонь после этого обряда приносили в своей дом - он, по их мнению, также обегал жилища.

Украинская православная церковь осуждает Хэллоуин. Священнослужители уверены: его празднование имеет прямое отношение к заигрыванию с чертовщиной. В связи с этим воцерковленные люди категорически отказываются принимать в нем участие. Надевание масок и страшных костюмов, в особенности детьми, Церковь называет побуждением к агрессии.

В это же время многие всячески развлекаются на Хэллоуин: делают страшный макияж, шьют или покупали оригинальные костюмы, декорируют жилье. Подробно в нашем материале - о трендах Хэллоуина 2020.

Ниже мы публикуем анимированные поздравления и открытки с этим праздником. Напоминаем, что Хэллоуин - это лишь маркетинговый ход и воспринимать его всерьез не стоит.

Открытки, картинки и гиф с Хэллоуином 2020