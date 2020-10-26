В Азовском море прекращены поиски троих российских моряков со взорвавшегося танкера "Генерал Ази Асланов". В Росморречфлоте заявили, что разумной надежды найти их живыми не осталось.

Также стало известно, что спасатели готовятся отрезать вывороченный взрывок кусок корпуса судна прежде чем, его можно будет буксировать в порт.

Фото: РИА Новости

Напомним, взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу, 24 октября.

Как сообщала "Страна", в Азовском море после взрыва танкера ищут трех россиян: боцмана, 19-летнего матроса и 23-летнего практиканта. К поискам привлекали вертолет Ми-8. Всего на борту было 13 членов экипажа. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону.

Сначала сообщалось о спасении шести человек, еще трое выпрыгнули за борт в момент взрыва в отсеке для нефтепродуктов. Затем стало известно, что мимо проплывало судно и спасло 10 членов экипажа "Генерала Ази Асланова".