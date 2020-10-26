После того, как в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование в Министерстве здравоохранения рассказали, что с сегодняшнего дня, 26 октября, "красный" уровень эпидемической опасности действует в 100 административных единицах.

Таким образом, в связи с новым делением, "красные" украинские регионы выросли сразу на 32 административных единиц с 68 регионов.

Об этом со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова информирует пресс-служба ведомства.

"Ни один областной центр не отнесен к "зеленому" уровню. А к "красному" уровню отнесены 100 административных единиц: все 15 административных единиц Луганской области из-за превышения показателя занятости коек в 75% 5 дней подряд и дополнительно 85 административных единиц из 18 регионов Украины из-за превышения показателя заболеваемости за последние 14 дней в 320 человек на 100 тысяч населения", - сказал Степанов.

Ранее мы писали, что Киев, несмотря на высокий уровень заболеваемости Covid-19, остается в "оранжевой" зоне, "покраснеет" столица лишь в том случае, если заполненность койкомест в больницах будет держаться на уровне 70-75% на протяжении пяти дней.

Также рассказывали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в стране нет возможности для введения тотального карантина из-за коронавируса.