В центре Минска неизвестные "расстреливают" из пейнтбольных ружей участников несанкционированных акций протеста, которые не стихают в Беларуси после президентских выборов, прошедших 9 августа. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам очевидцев, за последний час не менее трех раз неизвестные на автомобилях с тонированными стеклами проезжали мимо "живых цепей" сторонников оппозиции в районе Грушевки и обстреливали их краской из пейнтбольных ружей.

Несмотря на это люди продолжают стоять в "живых цепочках" протеста.

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