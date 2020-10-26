Окружной админсуд Киева постановил отстранить от должности директора НАБУ Артема Сытника. Он дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя.

Об этом идет речь в решении суда от 26 октября, которое оказалось в распоряжении "Страны".

Что суд решил по Сытнику

Суд принял такое решение по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева. Его решением ОАСК в этот же день восстановили в должности, признав распоряжение Сытника об увольнении незаконным.

А также, по ходатайству Кареева, издали отдельное решение, в котором определили: во избежание дальнейших правонарушений со стороны директора НАБУ необходимо исполнить решение Конституционного суда от 28 августа 2020 года, который признал указ Порошенко о назначении Сытника незаконным.

Суд среди прочего постановил:

направить в ГБР указание открыть уголовное дело за неисполнение решения КС Сытником (статья 382) и за попытку незаконного захвата власти (статья 109), а также незаконное присвоение властных полномочий (статья 353).





направить замам Сытника указание "принять соответствующие меры реагирования" из-за неисполнения решения КС (то есть, надо полагать, решить - кто из них будет и.о. главы НАБУ вместо Сытника - Ред. ),





), потребовать у Кабмина выделить министра для координации деятельности НАБУ, то же указание послать в Совбез,





дать указание Минюсту вычеркнуть Сытника из Единого реестра как руководителя НАБУ





все перечисленные органы должны уведомить ОАСК в течение месяца после получения этого решения о принятых мерах по его выполнению.

В мотивировочной части решения указывается, что в ноябре 2019 года против Александра Кареева начали служебное расследование. Оно было связано с одним из уголовных производств, которые вел детектив. В мае приказом Сытника Кареева уволили из НАБУ.

Окружной админсуд признал незаконным и само служебное расследование, и два приказа Сытника - о дисциплинарном взыскании детектива и его увольнении. А затем, как видим, отдельным решением "прошелся" и по самому директору НАБУ.

Попытки сдвинуть Сытника. Предыстория

Напомним, ранее Конституционный суд Украины принял решение, что шеф НАБУ назначен незаконно - указ Порошенко об этом был аннулирован.

При этом КС не стал отменять все решения директора Бюро, которые тот издал. Но, по логике вердикта суда, дальнейшие действия Сытника на должности по сути незаконны.

Однако директор НАБУ уходить отказался. Почему - "Страна" разбиралась в материале "Сытник послал Зеленского". Почему глава НАБУ не ушел в отставку после вердикта Конституционного суда.

Формально директор заявлял, что отмененный указ Порошенко - это акт однократный, который и так уже перестал действовать, как только Сытник получил должность. Поэтому, мол, решение Конституционного суда ничего не решает.

Фактически же речь шла о том, что Артем Сытник чувствовал за собой поддержку западных посольств и откровенно пренебрегал решением суда. И по сути Банковой, без которой Конституционный суд вряд ли бы атаковал директора НАБУ.

То есть у Зеленского таким образом еще на один шаг приблизились к своей цели - поставить под контроль антикоррупционные органы, опекаемые Западом (ранее ушел в отставку глава САП Назар Холодницкий). При этом в КС слушается еще одно дело - о соответствии закона о НАБУ украинской Конституции.

После решения суда у Зеленского обострились отношения с антикоррупционными активистами и западными структурами. Завис транш от МВФ, а в начале октября Фонд потребовал оставить Сытника в должности.

Затем Владимир Зеленский съездил в Брюссель и Лондон. И после возвращения риторика Офиса президента стала иной - в "темниках" партии власти появились тезисы, что Сытник должен продолжать работу. И более того говорилось: НАБУ нужно придать новых полномочий.

То есть в Евросоюзе и Британии с президентом провели серьезную разъяснительную работу по Сытнику. Поэтому связан ли Зе с новой атакой на руководителя НАБУ - пока вопрос. Будем следить за развитием ситуации.