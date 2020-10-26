Во вторник, 27 октября, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому существенные осадки маловероятны. Дождь может покапать только в отдельных районах на юге страны. Об этом сообщает в соцсети синоптик Наталья Диденко.

"Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на Востоке возможны порывы до сильного. Температура воздуха в течение вторника достигнет + 13 + 18 градусов, в южной части до +20 градусов. В Киеве 27-го октября будет без дождя, ночью и утром возможен туман, столбики термометров днем ​​поднимутся до + 14 + 16 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

Синоптик рекомендует гулять, наслаждаться хорошей погодой и плести венки из желтых листьев, но при этом избегать скопления людей.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещали Украине во вторник облака, туманом и дождь на юге.

Также мы сообщали, что в Чернобыльском заповеднике запечатлели лося за обедом по расписанию.