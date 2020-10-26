Минюст объяснил украинцам, как быстро сменить имя, отчество и фамилию
В Украине согласно закону каждый человек, начиная с 16 лет, может сменить свою фамилию, имя или отчество. Однако по согласию родителей это можно сделать и в более раннем возрасте - в 14 лет.
Министерство юстиции пояснило, как это сделать.
Так, фамилию или отчество, кроме как по собственному желанию, можно также изменить в случаях:
- усыновления, его отмены или признания недействительным;
- регистрации брака, его расторжения или признания недействительным;
- если отец лица (достигшего 14 лет и желающего изменить отчество) сменил свое имя или сведения о нем, как об отце, изъяты из актовой записи о рождении.
Заявление о смене имени принимает, рассматривает, а также ведет их учет отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту проживания лица. Если гражданин Украины постоянно проживает за рубежом - данная функция возлагается на дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, в котором лицо находится на постоянном консульском учете.
Одновременно с заявлением необходимо подать следующие документы:
- паспорт и свидетельство о рождении заявителя;
- свидетельство о браке (в случае когда заявитель находится в браке) или о расторжении брака (в случае когда брак расторгнут);
- свидетельства о рождении детей (в случае когда у заявителя есть малолетние или несовершеннолетние дети);
- свидетельства о смене имени заявителя, отца или матери, если оно раньше было изменено;
- свою фотографию;
- квитанцию об уплате государственной пошлины.
Обойдется такая процедура всего в 5 грн 10 коп. Если же пожелаете еще раз изменить свои персональные данные - придется уплатить 51 грн.
Заявление о смене имени рассматривается в трехмесячный срок со дня его подачи.
После получения разрешения заявителю необходимо обратиться в отдел ГРАГС для составления актовой записи о смене имени или фамилии. Если не сделать этого в течение 3 месяцев без уважительных причин - разрешение утратит силу.
Существуют и причины, когда в смене имени могут отказать, а именно в случае:
- осуществления в отношении заявителя уголовного производства или его нахождения под административным надзором;
- наличия у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;
- официального обращения правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;
- подачи заявителем неправдивых сведений.
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