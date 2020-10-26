Министерство внутренних дел Грузии вечером подтвердило распространенную ранее в СМИ информацию о личности грабителя, напавшего 21 октября на филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди.

"Личность напавшего на банк идентифицирована, им является Бадри Есебуа 1988 года рождения. Полиция проводит оперативные действия для задержания преступника, который обвиняется по нескольким статьям, в том числе в совершении террористического акта и захвате заложников", - заявил журналистам заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе, передает пресс-служба МВД Грузии.

Он высказал претензии в адрес некоторых СМИ, которые, несмотря на предупреждение МВД не распространять информацию о нападавшем, все же обнародовали сведения о личности Есебуа.

"Грабитель в настоящее время скрывается. Ведется его интенсивный розыск", - сказал Борцвадзе.

Сообщается, что нападавший - бывший силовик, участвовавший в войне 2008 года. В настоящее время полиция проводит обыск в доме Есебуа.

Ранее сообщалось, что мужчина 21 октября ворвался в здание банка в городе Зугдиди. Выстрелив несколько раз из автомата, он уложил на пол сотрудников и посетителей банка. Удерживая заложников в течение 12 часов, угрожая взорвать гранату, после переговоров с полицией, он получил выкуп в размере $500 тыс. и на полицейской автомашине вместе с тремя заложниками скрылся в неизвестном направлении.