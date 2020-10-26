Цены на нефть вновь ускорили снижение в ходе торгов в понедельник, теряя около 3%, на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса в США и Европе, и быстрого возобновления добычи в Ливии.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру понедельника составляет $40,65 за баррель, что на $1,12 (2,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,7 за баррель, что на $1,15 (2,89%) ниже уровня предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов падение стоимости обоих контрактов превышало 3%.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) в понедельник сообщила, что отменяет форс-мажор на месторождении El Feel (Elephant), отметив, что добыча на нем вернется "к нормальным уровням" в ближайшие дни. Это последний действовавший форс-мажор на нефтяных месторождениях и в портах, говорится в сообщении NOC.

Ранее NOC сообщила, планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. б/с.

Компания предупредила, однако, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

Тем временем Главное таможенное управление КНР сообщило, что Саудовская Аравия обошла Россию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в сентябре. Импорт из США, которые являются четвертым крупнейшим поставщиком нефти в Китай, достиг рекордных 3,9 млн тонн (952 тыс. б/с).

Ранее "Страна" сообщала, что мировая цена на нефть продолжает ползти вниз.

Также мы писали, что в середине октября мировые цены на нефть немного шли вверх на слухах о росте спроса на сырье в Китае.