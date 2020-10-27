В эту субботу, 31 октября, состоится бой за титул WBA между россиянином Муратом Гассиевым и Нури Сефери, которого называют албанским Майком Тайсоном. Поединок пройдет в Сочи.

По последнего момента соперником 27-летнего Мурата Гассиева должен был стать американец 41-летний Кевин Джонсон, однако он отказался от боя. Причина - не может получить новый загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Начало турнира в 18:00 по Москве, в 17:00 по Киеву. Старт андеркарда - приблизительно плюс полтора часа к указанному времени.

Букмекеры оценивают победу Гассиева 1 к 6, Сефери - 5 к 1.

Бокс Гассиев - Сефери покажет Рен ТВ. Прямая трансляция также будет доступна на сайте ren.tv.

Мурат Гассиев, уроженец Владикавказа, свой предыдущий бой провел в июле 2018 года в Москве против Александра Усика. Украинец выиграл по итогам 12 раундов и завоевал все пояса россиянина.

Полный бой между Усиком и Гассиевым публикуем ниже:

С тех пор Гассиев не выступал. Он восстанавливался после травм, полученных в бое с Усиком, и тренировался. Также россиянин перешел в супертяжелый вес и заявлял о жажде реванша.

Однако в этот же день Александр Усик будет выступать против другого соперника - американца Дерека Чисоры. Бой должен начнется аккурат после поединка Гассиев - Сефери (где и во сколько смотреть Усик - Чисора, прогноз букмекеров).

"Страна" организует онлайн-трансляции боев Усик - Чисора и Гассиев - Сефери. Заходите на наш сайт в субботу вечером, будет интересно.