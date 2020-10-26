Во вторник, 27 октября, в Украине прогнозируют переменно облачную, а местами и облачную, погоду. На большей части страны существенных осадков не ожидается, лишь местами в южных регионах возможен кратковременный дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



В западных областях Украины ночью и утром обещают туман, видимость составит около 700 м. Ветер ожидается юго-восточный, 6-12 м/с.

На севере и в центре Украины ближайшей ночью температура воздуха опустится до +6-10 градусов. Днем потеплеет до +13-18.

В западных регионах ночью будет +6-9 градусов, днем столбики термометров будут поднимутся до +15-17.

На востоке страны ночью ожидается до +3-7 градусов, днем температура воздуха поднимется до +13-16.

В южных областях ночью прогнозируют +10-14, днем воздух прогреется до +17-19 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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