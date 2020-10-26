Следственный комитет России по Ленинградской области считает смерть муниципального депутата и отца бывшего гонщика "Формулы-1" заказным убийством.

Об этом сообщает РИА Новости.

24 октября в Ленинградской области застрелили Александра Петрова, депутата местного городского совета, отца бывшего пилота "Формулы-1" Виталия Петрова. Инцидент произошел в Российском городе Выборг.

Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму.

Перед убийством Петрова из его дома похитили сейф. Как рассказал источник агентства, в сейфе находилось около полумиллиона рублей и часы. При этом, как утверждает собеседник, в коттедже были и другие ценности, однако их никто не тронул. Также в жилище не было следов поисков и беспорядка.

По мнению сотрудников правооохранительных органов, целью воров были какие-то документы, которые могли храниться в сейфе. Кроме того, есть предположение, что кража и похищение взаимосвязаны.

Ранее "Страна" сообщала, что несколько дней назад в России в ресторане застрелили бойца ММА.

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