Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что экстремистские действия протестующих в республике можно квалифицировать как акты терроризма.

Его слова приводит агентство "БелТА" в понедельник, 26 октября.

"В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц", - сказал Бычек.

По его словам, во время несанкционированной акции 25 октября в Минске радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения их действий сотрудниками правоохранительных органов протестующие продолжили нарушать общественный порядок в спальных районах города.

Также Бычек добавил, что в Гомеле под древком бело-красно-белого флага была обнаружена мина-ловушка, которая должна была сработать при попытке его извлечения. По его словам, утром 26 октября, на разных участках железной дороги установлено пять случаев умышленного замыкания цепи, что могло привести, в частности, к многочисленным человеческим жертвам.

Бычек заявил, что такие действия спланированы и реализованы организованными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в республике.

"Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма", - подытожил Бычек.

Напомним, 25 октября в Беларуси прошли массовые акции протеста, после того как истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила действующему президенту Александру Лукашенко. Там собралось более 100 000 человек.

Силовики разгоняли демонстрантов светошумовыми гранатами. В столице Беларуси были слышны выстрелы, происходили столкновения протестующих с правоохранителями.