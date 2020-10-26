Нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложит свои полномочия, чтобы возглавить Надвирнянскую Окружную территориальную общину.

По предварительным данным, за него проголосовали 60% избирателей.

"Я это обещание, которое озвучил в предвыборной кампании, выполню. Согласно закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того. Буду сдавать мандат депутата Верховной Рады Украины, чтобы сосредоточиться на работе для общины Надворнянской ОТГ", - заявил Андреевич.

На своей странице в соцсети Андреевич поблагодарил всех, кто за него проголосовал и сказал, что впереди ждет "путь становления общины". Он пообещал сделать все, чтобы община стала успешной и богатой.

Напомним, что Андреевич баллотировался в Верховную Раду в 2019 году на 87-м округе от партии "Слуга народа".



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