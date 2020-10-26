В Славянске кандидат в мэры от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Придворов лидирует с 32% голосов. У действующего градоначальника Вадима Ляха - 30,78%.

Об этом сообщается на сайте политсилы со ссылкой на заявление главы Славянского теризбиркома Надежды Петровой.

"Согласно результатам голосования за будущего главу Славянска, Павла Придворова от "Оппозиционной платформы - За жизнь" поддержали 32% избирателей. На втором месте - Вадим Лях от "Оппозиционного блока", который набрал 30,78%. По состоянию на 16:00 мы можем говорить о том, что обработано 98% голосов избирателей - две участковые комиссии отправлены на пересчет голосов по формальным причинам, не влияющим на общий исход выборов", - цитируют в пресс-службе главу Славянской ТИК Надежду Петрову.

По ее словам, после официального оглашения результатов выборов Славянская территориальная избирательная комиссия начнет подготовку к проведению второго тура выборов.

Отметим, что Неля Штепа, занимавшая пост мэра города Славянска Донецкой области с 2010 по 2014 годы, не проходит во второй тур выборов градоначальника. Она заняла третье место с результатом почти вдвое меньшим, чем у лидера - 16,48%.

Ранее "Страна" писала о том, что в партии Кличко уверяют, что действующий мэр выиграл в первом туре.

Также мы сообщали, что нарушений на местных выборах-2020 оказалось в 1,5 раза больше, чем на выборах в Раду-2019.