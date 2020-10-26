Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден неверно назвал имя президента страны Дональда Трампа, вероятнее всего, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем-младшим. Отрывок выступления демократа опубликован на YouTube-канале GOP War Room.

"В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа... Джорджа... Мы окажемся в таком положении, где... Если Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!" - сказал Байден. Пользователи сети предположили, что он перепутал нынешнего лидера с Бушем-младшим или просто оговорился.

Дональд Трамп отреагировал на это.

"Джо Байден вчера называл меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это!" - написал президент США.

Ранее "Страна" рассказывала, что по слухам в СМИ, Трамп в случае победы на выборах сменит руководство ЦРУ, ФБР и Пентагона.

Еще мы писали, что Джо Байден назвал Россию главной угрозой для США.