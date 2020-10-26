В Харьковской области обутый в шлепанцы нетрезвый украинец пытался пробраться на территорию России в обход пункта пропуска и был задержан пограничниками. Инцидент произошел в воскресенье, 25 октября, в районе населенного пункта Гранов. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Уточняется, что нарушителя границы задержали пограничники Харьковского отряда.

"Пограничный наряд отдела "Дергачи" остановил нарушителя в районе населенного пункта Гранов, что недалеко от границы. Мужчина путешествовал в летних шлепанцах, очевидно забыв надеть ботинки, потому что был пьян", - говорится в сообщении.

Задержанным оказался житель Покровска Донецкой области. Мужчина объяснил, что таким образом он хотел сократить дорогу в Россию. При себе у него был только внутренний паспорт гражданина Украины, другие документы отсутствовали.

"Напомним, с 1 марта 2020г граждане Украины имеют право попасть на территорию РФ только по заграничным паспортам, и только в установленных пунктах пропуска", - напомнили в погранведомстве.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлены административные материалы, решение по которым будет принимать суд.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы под носом у пограничников построили спиртопровод в Молдову, его передадут таможне.

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