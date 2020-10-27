В субботу, 31 октября, состоится самый важный год 2020 года для украинских поклонников бокса. На ринг выйдут наш спортсмен Александр Усик и британец Дерек Чисора.

Поединок состоится в Лондоне. Прямая трансляция боя по киевскому времени начнется ориентировочно 20:00. На Донбассе и в Крыму, которые на данный момент живут по московскому времени, старт около 21:00.

Букмекеры в этом боксе ставят на украинца. Коэффициент на его победу от 1.09 по 1.15. На Чисору - от 6.00 до 7.00 - именно на столько увеличат свой выигрыш те, кто поставят на британца. В случае победы Усик будет претендовать на титул WBO (принадлежит Энтони Джошуа).

Спортивное событие из-за коронавируса пройдет без зрителей. По этой причине гонорар обоих боксеров был понижен: до 2 миллионов долларов для Усика (планировалось 2,9 млн), до 5,2 миллионов для Чисоры (было 9 млн).

Накануне боя Александр Усик опубликовал мощное видео с комментарием: "I’m coming for you...Derek" ("Я иду за тобой, Дерек", - рус). Поклонники в комментариях оценили чувство юмора украинца.

В Украине бой Усик - Чисора смотреть онлайн на Мегого, Dazn и SkySports. На общедоступном ТВ прямой трансляции не будет.

Спортивный обозреватель "Страны" будет вести онлайн-трансляцию для наших читателей. Присоединяйтесь, будем вместе болеть за Александра!