В понедельник, 26 октября австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что в его стране снова могут вернуться к жесткому карантину, если существующие меры не замедлят рост количества заболевших коронавирусом.

Об этом сообщили в CNN.

Как отметил канцлер, ситуация в больницах будет иметь решающее значение для определения необходимости повторного локдауна. Также он добавил, что целью ужесточения ограничений является предотвращение переполнения отделений интенсивной терапии.

"Ни одна страна в мире не может допустить, чтобы реанимации были переполнены", - сказал Себастьян Курц.

По его словам, в Австрии сейчас наблюдается высокий прирост новых случаев коронавируса.

"Мы переживаем массовый экспоненциальный рост... Ситуация очень и очень серьезная, даже для тех, кто все еще не хочет в это верить", - сказал Курц.

Стоит отметить, что в течение последних дней в стране с населением около 8,8 млн человек почти ежедневно регистрировали рекордные показатели заражений. Самый высокий - 3614 за сутки зафиксировали 24 октября.

Напомним, в сентябре Австрия из-за коронавируса вернула часть ограничений и ввела комендантский час.

Ранее Курц заявил, что в Австрии началась вторая волна Covid-19, количество больных растет ежедневно.