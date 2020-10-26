Япония выпустит серию почтовых марок с видами популярных туристических мест Украины. Это совместный проект "Украина - г.Хино", посвященный сотрудничеству двух государств в рамках японской правительственной программы Host Town накануне Олимпийских игр. Продажи марок почтой Токио стартуют уже в ноябре.

Об этом в соцсети сообщает Посольство Украины в Японии.

Уточняется, что проект осуществлен благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией города Хино и Почтой Японии.

Фотографии для этого проекта сделаны украинским фотографом Вячеславом Присяжнюком. На них можно узнать знаменитые туристические места Украины, в частности – Тоннель любви в Ровненской области и Ласточкино гнездо в Крыму.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле сбираются обеспечить Крым водой без участия Украины.

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