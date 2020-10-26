Центральная избирательная комиссия допускает, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может пройти не в ноябре, как в большинстве случаев, а в декабре в связи с возможными судебными разбирательствами.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИКа Сергей Дубовик, передают Украинские новости.

По его словам, в соответствии с календарным планом проведения местных выборов результаты должны быть установлены до 6 ноября включительно, а согласно Избирательному кодексу в городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока после подписания протокола.

"На установление результатов выборов у территориальных избирательных комиссий есть 12 дней. Но кто-то может установить их быстрее. Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более, никто не сказал, что эти результаты не будут оспорены. В таком случае выборы сместятся до принятия решения судом. Судебное рассмотрение - это, условно говоря, еще неделя. То есть второй тур может состояться и в начале декабря", - сказал Дубовик.

Соответственно, зампредседателя ЦИКа отметил, что невозможно точно назвать даты, когда в разных городах может пройти второй тур.

"Три недели для проведения второго тура выборов - это не аксиома. По Избирательному кодексу выборы необходимо назначить не на воскресенье третьей недели, а на воскресенье в течение трех недель", - пояснил он.

Таким образом, теоретически выборы могут быть назначены даже на 1 ноября, но на практике, по мнению Дубовика, это очень маловероятно, как и на 8 ноября.

"Второй тур могут назначить быстро, если будут готовы его проводить. Но, понятно, что есть разумные сроки и разумный подход. В идеале может быть 15 ноября. Но это малореально. Как правило, голосование будет назначаться на 22 и 29 ноября", - считает он.

Зампред Центризбиркома также добавил, что стоит учитывать "человеческий фактор".

Он пояснил, что за каждый день работы члены комиссий получают зарплату, из-за чего, по его мнению, не заинтересованы в очень быстром установлении результатов выборов.

Ранее гражданская сеть "Опора" допустила, что в разных областях второй тур может состоятся в разные дни.

"В некоторых регионах они (второй тур выборов, - Ред.) могут пройти 15 ноября, в других - 22 ноября", - отметила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Ранее в ЦИК разъяснили, как считать голоса на местных выборах.