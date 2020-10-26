В Высшем антикоррупционном суде в понедельник, 26 октября, отказали Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в избрании меры пресечения бывшему президенту Виктору Януковичу из-за нарушения условий досудебного расследования.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 26 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвертом президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.5 ст.368 УК Украины", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Как отмечается, причиной отказа является нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Кроме того, на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство.

В то же время прокурор ходатайствовал о заключении Януковича под стражу, в случае его задержания.

"Полный текст постановления будет составлен и объявлен 30 октября 2020 года в 16:30", - добавили в ВАКС.

Как сообщалось, приговор Януковичу подтвердил судья, который пишет стихи о жене Порошенко и восхищается Турчиновым.

Также мы писали, что адвокаты обжалуют приговор Януковича в Верховном суде.