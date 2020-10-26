Михалок из "Ляписа" пообещал не выступать в Беларуси до свержения Лукашенко
Бывший лидер группы "Ляпис Трубецкой" и фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок заявил, что поддерживает национальную забастовку в связи с истечением срока "ультиматума" президенту Александру Лукашенко. Он отказался там выступать, пока не сменится режим.
Об этом он рассказал у себя на странице в Instagram.
"Все наши коллективы – Brutto, Ляпис–98, Dкуявут, "Культура" и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима. Мы не признаем легитимность Александра Лукашенко и призываем все мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой", - говорится в сообщении.
Михалок также рассказал, что в стране необходимо провести новые президентские выборы.
"Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси", - рассказал он.
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BRUTTO NOSTRA ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ВСЕБЕЛОРУССКОЙ ЗАБАСТОВКЕ И НАРОДНОМУ УЛЬТИМАТУМУ!!! ⠀ Все наши коллективы – BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до ПОЛНОЙ СМЕНЫ ПРЕСТУПНОГО РЕЖИМА! МЫ НЕ ПРИЗНАЁМ ЛЕГИТИМНОСТЬ А. Лукашенко и призываем всё мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь! ⠀ ⚪️🔴⚪️ ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #belarus #ukraine #беларусь #украина #минск #minsk #thesuperbullz #культура #лукашенко #забастовка
Напомним, сегодня в Минске начали задерживать бастующих студентов, которые вышли на так называемую народную забастовку. В Минске студенты перекрыли Ленинградскую улицу. Туда также прибыли вооруженные силовики. Также милиция приехала к студентам в Белорусский госсударственный университет.
"Страна" сообщала, что вчера в Минске силовики разгоняли протестующих светошумовыми гранатами и выстрелами.