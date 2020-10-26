Бывший лидер группы "Ляпис Трубецкой" и фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок заявил, что поддерживает национальную забастовку в связи с истечением срока "ультиматума" президенту Александру Лукашенко. Он отказался там выступать, пока не сменится режим.

Об этом он рассказал у себя на странице в Instagram.

"Все наши коллективы – Brutto, Ляпис–98, Dкуявут, "Культура" и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима. Мы не признаем легитимность Александра Лукашенко и призываем все мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой", - говорится в сообщении.

Михалок также рассказал, что в стране необходимо провести новые президентские выборы.

"Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси", - рассказал он.

Напомним, сегодня в Минске начали задерживать бастующих студентов, которые вышли на так называемую народную забастовку. В Минске студенты перекрыли Ленинградскую улицу. Туда также прибыли вооруженные силовики. Также милиция приехала к студентам в Белорусский госсударственный университет.

"Страна" сообщала, что вчера в Минске силовики разгоняли протестующих светошумовыми гранатами и выстрелами.