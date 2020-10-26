Лидер партии "Европейская солидарность" и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен результатом Виталия Кличко на выборах мэра Киева.

Об этом он заявил на брифинге ЕС, посвященном окончанию местных выборов.

"Мы очень рады, что мэр Киева Виталий Кличко, которого мы поддержали в начале избирательной кампании, не только поддержали сами, но и не выдвигали своего кандидата, по последним подсчетам может победить в первом туре и второго тура уже будет не нужно", - сказал Порошенко.

Во время брифинга он отметил, что "Европейская солидарность" набрала наибольшее количество голосов на выборах в горсовет Киева результатам обработки 95,76% протоколов.

По его словам, за "ЕС" проголосовали 20,35% избирателей.

Ранее в партии Кличко заявили, что действующий мэр выиграл в первом туре.

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