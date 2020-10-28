Сегодня, 28 октября, растущая Луна в Овне. Для всех знаков Зодиака день наполнен большим количеством дел. Те, кто не станут лениться, выполнят их успешно. Продуктивной среда окажется и в плане решения личных и бытовых вопросов.

Однако сегодня астрология выделяет четыре знака Зодиака, которым нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем. Подробнее об этом - в точном прогнозе ниже.

Овнам нужно теплее одеваться, на всякий случай брать с собой зонтик - беречься, чтобы не перемерзнуть и не промокнуть. Также не допускайте сквозняков и длительного пребывания на улице или в холодном помещении. Рекомендовано надеть или взять с собой головной убор и перчатки, чтобы точно не подхватить ОРВИ.

Ракам важно внимательно прислушиваться к своему организму. Есть небольшая вероятность, что могут обостриться хронические заболевания, поэтому держите под рукой лекарства. Они могут не понадобиться, если вы будете соблюдать здоровый образ жизни.

Скорпионам советуют Звезды не злоупотреблять алкоголем. Если вы решите выпить, то остановитесь на одном бокале. В случае, если вы планировали бросать курить, то начинайте действовать в этом направлении. Также найдите время для зарядки или легких физических упражнений.

Козерогам нужно пересмотреть свое отношение к питанию. Жирная, соленая, жареная, сладкая еда может вылезти боком в самый неподходящий момент. Поэтому, даже если вы не на диете, контролируйте то, что вы едите. Сегодня сделайте акцент на фрукты и полезные травяные чаи. Чем меньше кофе, тем лучше.

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