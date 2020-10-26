В ОБСЕ раскритиковал опрос Зеленского за создание преимущества для "слуг народа"
Проведенный во время местных выборов опрос граждан, инициированный президентом Владимиром Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти. Такое мнение высказали в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) во время онлайн-конференции, передает "Интерфакс-Украина".
"Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывало непосредственно границы между государством и политической партией", - сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.
По ее словам, работавшие на президентском опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, хотя были довольно заметными.
Ранее "Страна" писала о том, что опрос Зеленского проводила фирма, которая торговала бензином и оплачивала борды "Слуги народа".
Также мы сообщали, что в "Слуге народа" заявили о победе над Ляшко на довыборах в Раду.