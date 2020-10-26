Проведенный во время местных выборов опрос граждан, инициированный президентом Владимиром Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти. Такое мнение высказали в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) во время онлайн-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывало непосредственно границы между государством и политической партией", - сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

По ее словам, работавшие на президентском опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, хотя были довольно заметными.

Ранее "Страна" писала о том, что опрос Зеленского проводила фирма, которая торговала бензином и оплачивала борды "Слуги народа".

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" заявили о победе над Ляшко на довыборах в Раду.