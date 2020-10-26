Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин выдал распоряжение о том, что авиакомпаниям запрещается посадка пассажиров, у которых нет справок о результате ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

"Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Мамин распорядился, чтобы поставка рентген-аппаратов и передвижных медицинских комплексов ускорили.

Напомним, Казахстан оказался одной из 20 стран, которые оставили заявки России на приобретение 1 миллиарда доз вакцины от коронавируса.

Также "Страна" писала, что согласно отчету МВФ за октябрь этого года, доход на душу населения в Казахстане составил 8 781 доллара в год. К примеру, в Украине доход равен 3 424 долларам.