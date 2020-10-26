Стало известно, что в день местных выборов в Украине правоохранители зафиксировали около 4400 административных правонарушений. Это более чем в полтора раза больше административных правонарушений, чем на парламентских в 2019 году.



Об этом сообщил советник главы МВД Иван Варченко в эфире Громадського радио.



В сообщении говорится, что в день парламентских выборов зафиксировали 2,5 тысячи правонарушений, то есть в 1,7 раза меньше.



Так, "основными нарушениями были административные, те, которые связаны с голосованием избирателей: человек не голосовал так, как это положено по закону. Например, забрал с собой или выбросил бюллетень, что избирательное законодательство сейчас запрещает. Были пьянки на избирательных участках, были попытки вынести избирательный бюллетень – такие попытки квалифицировались по Уголовному кодексу. Было около 20 нарушений, характеризующихся по ст. 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей). По каждому из них должны будут нести уголовную ответственность", - рассказал советник министра, напомнив, что в ночь подсчета голосов полиция получила около 150 сообщений о нарушениях.



Правоохранители также получили "ощутимое количество жалоб", которые были связаны с проведением всеукраинского опроса.

Варченко сказал, что спецквалификации по гражданам, которые проводили президентский опрос или экзит-поллы, нет. Полиция фиксировала жалобы, и таких сообщений были сотни.



Ранее мы писали о местных выборах, которые прошли в воскресенье, 25 октября. Украинцы голосовали за кандидатов в местную власть: мэров и глав сельсоветов, депутатов городских, поселковых и облсоветов. Также сообщалось, что уже названы две возможные даты второго тура местных выборов-2020.