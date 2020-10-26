В Киевской области приняли решение, что школы, которые находятся в красных зонах, будут переведены на дистанционную форму обучения после осенних каникул. Всего в регине 703 школы.

Об этом заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Он напомнил, что сейчас в школах области продолжаются осенние каникулы.

"Вернутся ли дети учиться после отдыха, зависит от уровня эпидемической ситуации. Зато уже известно, что школы в красных зонах будут переведены на дистанционную форму работы", - заявил Володин.

Это решение было принято членами территориальной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавирусом среди детей и сотрудников.

При этом учреждения дошкольного образования свою работу не прекращают, за исключением 14 детских садиков, которые были закрыты на карантин.

Отмечается, что по состоянию на 23 октября в Киевской области хуже всего ситуация с заболеванием COVID-19 в Бориспольском и Обуховском районах (красная зона). Остальные районы, за исключением Славутича и Ставищенского района, находятся в оранжевой и желтой зонах.

Тем временем в Черкассах уже в среду, 28 октября, местные власти планируют возобновить обучение после каникул. Мэр города и директора школ не поддержали идею продлить каникулы или оставить детей на дистанционном обучении.

Об этом глава города Анатолий Бондаренко сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что с директорами черкасских школ советовались относительно того, продолжать осенние каникулы для детей или, наоборот, вовремя возобновлять учебный процесс. Все, как один, настаивают на втором варианте", - написал Бондаренко.

Как он отметил, каникулы в городских школах начались 22 октября, а завершатся, как и планировалось, в среду, 28 октября.

"Дистанционное обучение, конечно, имеет право на существование, но оно никогда не заменит живого общения учителя с учеником. Максимально будем соблюдать все санитарные требования", - добавил мэр.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что после каникул младшие классы вернутся в школу, а старшие могут остаться на дистанционке.

В середине месяца сообщалось, что вариант перевода учебных заведений на дистанционное обучение после осенних каникул внесут в постановление Кабинета министров Украины по каникулам.