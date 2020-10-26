В инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинском опросе в воскресенье, 25 октября, приняли участие около 5 миллионов украинцев. Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" и первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается количества людей, которые приняли участие, то приблизительно половина тех, кто проголосовал в день выборов. То есть до 5 млн граждан приняли участие в этом опросе", - сказал он во время сегодняшнего брифинга.

Напомним, что опрос Зеленского 25 октября проводила компания "Зе медиа", которая до президентских выборов в 2019 году называлась "Крунекс" и занималась оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.

Также мы сообщали, что украинцы поддержали 4 из 5 инициатив Зеленского, по свободной зоне для Донбасса мнения разделились.