В октябре 2020 года оптовая цена на газ для производителей теплоэнергии, которым поставляется газ в рамках ПСО, составляет 5374,1 грн за тысячу кубомертив (без учета НДС и расходов на транспортировок), цена по сравнению с прошлым месяцем выросла на 24%.



Об этом сообщает в понедельник, 26 октября, пресс-служба "Нафтогаза".



В сообщении говорится, что за период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26% из-за повышения спроса.



Так, благодаря значительным запасам в подземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%.



"К 1 мая 2021 "Нафтогаз" поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - добавили в компании.



Ранее сообщалось, что "эра дешевого газа в Украине закончилась".



Также "Страна" писала, что ради транша МВФ Кабмин лишает себя права менять руководство "Нафтогаза".