В понедельник, 26 октября, министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в нашей стране Иштвана Ийдярто, чтобы вручить ему ноту протеста из-за вмешательства в местные выборы нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко обеспокоена, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы", - говорится в сообщении.

Чиновники рассказали, что Будапешт неоднократно игнорировал призывы Киева прекратить нарушать законодательство нашей страны.

Напомним, вчера главный дипломат Венгрии Петер Сийярто призвал жителей Закарпатья голосовать за "Партию венгров Украины", так как, по его мнению, "было бы плохо, если бы венгры остались без представительства" в этом регионе.

В свою очередь официальный Киев воспринял это как попытку вмешательства в местные выборы и пообещал Будапешт жесткий ответ.

Также "Страна" писала, что согласно экзитпола "Савик Шустер Студии", "Партия венгров Украины" проходит в городской совет Ужгорода.