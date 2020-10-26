С начала года в Украине изменили свои имена 8 743 человека, фото: narodna-pravda.ua

В Украине с начала года сменили имя 8 743 раза, однако эта тенденция идет на спад.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Причем имена меняли чаще женщины, чем мужчины (5 866 и 2 839, соответственно). Кроме того, на смену имени решаются граждане разного возраста.

"Как показывает практика, чаще почти в два раза это делают женщины. При этом в перечне не учтены те, кто сменил фамилию при государственной регистрации брака", - говорится в сообщении Минюста.

Как рассказала заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук, настоящий "бум" на смену имени наблюдался в 2016 году – "соответствующих актовых записей было составлено 22 365".

Также в Минюсте привели любопытные примеры смены имен гражданами Украины:

  • Джоя - стала Беллой
  • Елизавета - стала Климентиной
  • Аурел - стал Александром
  • Людмила - стала Каей
  • Анна - стала Олианной или Анабеллой
  • Владимир - стал Вальдемаром
  • Иван - стал Йонасом
  • Дррааоллдлисс - стала Анной
  • Мария - стала Деррикой
  • Люцифер - стал Джеком
  • Андрей - стал Владием
  • Евгений - стал Ежи
  • Наталья - стала Адити
  • Лариса - стала Глорией-Сандрой

Кто и как может изменить имя?

В Украине, согласно закону, каждый человек, начиная с 1️6 лет, может изменить свою фамилию, имя или отчество.

Однако с согласия родителей это можно сделать и в более раннем возрасте - в 14 лет.

Фамилия или отчество, кроме как по собственному желанию, можно изменять в случаях:

  • усыновления, его отмены или признания недействительным;
  • регистрации брака, его расторжения или признания недействительным;
  • если отец лица (достигшее 14 лет и желает изменить отчество) изменил свое имя или сведения о нем, как об отце, изъяты из актовой записи о рождении.

Когда вам могут отказать в изменении имени?

Причиной в отказе может стать:

  • осуществление в отношении заявителя уголовного производства или его пребывания под административным надзором;
  • наличие у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;
  • официальное обращение правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;
  • представление заявителем ложных сведений.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине двум одесским улицам вернули декоммунизированные имена.

Еще мы писали, что каждый третий житель Украины хочет сменить профессию.

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