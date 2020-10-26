В Украине с начала года сменили имя 8 743 раза, однако эта тенденция идет на спад.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Причем имена меняли чаще женщины, чем мужчины (5 866 и 2 839, соответственно). Кроме того, на смену имени решаются граждане разного возраста.

"Как показывает практика, чаще почти в два раза это делают женщины. При этом в перечне не учтены те, кто сменил фамилию при государственной регистрации брака", - говорится в сообщении Минюста.

Как рассказала заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук, настоящий "бум" на смену имени наблюдался в 2016 году – "соответствующих актовых записей было составлено 22 365".

Также в Минюсте привели любопытные примеры смены имен гражданами Украины:

Джоя - стала Беллой

Елизавета - стала Климентиной

Аурел - стал Александром

Людмила - стала Каей

Анна - стала Олианной или Анабеллой

Владимир - стал Вальдемаром

Иван - стал Йонасом

Дррааоллдлисс - стала Анной

Мария - стала Деррикой

Люцифер - стал Джеком

Андрей - стал Владием

Евгений - стал Ежи

Наталья - стала Адити

Лариса - стала Глорией-Сандрой

Кто и как может изменить имя?

В Украине, согласно закону, каждый человек, начиная с 1️6 лет, может изменить свою фамилию, имя или отчество.

Однако с согласия родителей это можно сделать и в более раннем возрасте - в 14 лет.

Фамилия или отчество, кроме как по собственному желанию, можно изменять в случаях:

усыновления, его отмены или признания недействительным;

регистрации брака, его расторжения или признания недействительным;

если отец лица (достигшее 14 лет и желает изменить отчество) изменил свое имя или сведения о нем, как об отце, изъяты из актовой записи о рождении.

Когда вам могут отказать в изменении имени?

Причиной в отказе может стать:

осуществление в отношении заявителя уголовного производства или его пребывания под административным надзором;

наличие у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

официальное обращение правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;

представление заявителем ложных сведений.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине двум одесским улицам вернули декоммунизированные имена.

Еще мы писали, что каждый третий житель Украины хочет сменить профессию.