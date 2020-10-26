В 2020 году украинцы не хотели быть Люциферами и Дррааоллдлис и становились Глориями-Сандрами и Владиями
В Украине с начала года сменили имя 8 743 раза, однако эта тенденция идет на спад.
Об этом сообщает Министерство юстиции.
Причем имена меняли чаще женщины, чем мужчины (5 866 и 2 839, соответственно). Кроме того, на смену имени решаются граждане разного возраста.
"Как показывает практика, чаще почти в два раза это делают женщины. При этом в перечне не учтены те, кто сменил фамилию при государственной регистрации брака", - говорится в сообщении Минюста.
Как рассказала заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук, настоящий "бум" на смену имени наблюдался в 2016 году – "соответствующих актовых записей было составлено 22 365".
Также в Минюсте привели любопытные примеры смены имен гражданами Украины:
- Джоя - стала Беллой
- Елизавета - стала Климентиной
- Аурел - стал Александром
- Людмила - стала Каей
- Анна - стала Олианной или Анабеллой
- Владимир - стал Вальдемаром
- Иван - стал Йонасом
- Дррааоллдлисс - стала Анной
- Мария - стала Деррикой
- Люцифер - стал Джеком
- Андрей - стал Владием
- Евгений - стал Ежи
- Наталья - стала Адити
- Лариса - стала Глорией-Сандрой
Кто и как может изменить имя?
В Украине, согласно закону, каждый человек, начиная с 1️6 лет, может изменить свою фамилию, имя или отчество.
Однако с согласия родителей это можно сделать и в более раннем возрасте - в 14 лет.
Фамилия или отчество, кроме как по собственному желанию, можно изменять в случаях:
- усыновления, его отмены или признания недействительным;
- регистрации брака, его расторжения или признания недействительным;
- если отец лица (достигшее 14 лет и желает изменить отчество) изменил свое имя или сведения о нем, как об отце, изъяты из актовой записи о рождении.
Когда вам могут отказать в изменении имени?
Причиной в отказе может стать:
- осуществление в отношении заявителя уголовного производства или его пребывания под административным надзором;
- наличие у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;
- официальное обращение правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя;
- представление заявителем ложных сведений.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине двум одесским улицам вернули декоммунизированные имена.
Еще мы писали, что каждый третий житель Украины хочет сменить профессию.