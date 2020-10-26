В ответ на заявления первой зампреда НБУ Екатерины Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрия Сологуба о том, что лишение их полномочий противоречит требованиям МВФ, глава Совета регулятора Богдан Данилишин сообщил, что сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом ничто не угрожает. Также, по его словам, из Украины в пользу внешних кредиторов за три с половиной года было вымыто более $25 млрд.

Об этом Данилишин сообщил в Facebook.

"Несмотря на многочисленные спекуляции на тему сотрудничества Украины с МВФ, усиленные предвыборной риторикой, украинская сторона профессионально и ответственно выполняет свои обязательства в рамках соглашения стенд-бай с МВФ", – написал он.

Так, по его словам, в соответствии с условиями программы, Совет по финстабильности одобрил планы по сокращению проблемных активов в госбанках, Верховная Рада внесла изменения в законодательство по совершенствованию механизмов ликвидации банков и возвращения активов и была обеспечена институциональная независимость НБУ.

Глава Совета НБУ также добавил, что за последние годы "Украина получала от МВФ практически столько средств, сколько нужно было для погашения предыдущих займов", уточнив, что чистые поступления от МВФ с 2017 года по второй квартал текущего "в пользу центробанка" составили $422 млн, а "в пользу правительства – минус $1,1 млрд".

Впрочем, по данным Данилишина, только за последние три с половиной года вымывание капитала из Украины в пользу внешних кредиторов превысило $25 млрд.

Так, по словам главы Совета НБУ, за соответствующий период из Украины были выведены дивиденды в пользу нерезидентов на $8,5 млрд и проценты по прямым инвестициям на $1,6 млрд, тогда как поступления прямых иностранных инвестиций без реинвестированных доходов составили $5,1 млрд. Он указал, что в соответствии с анализом этих финансовых потоков, около 4/5 дивидендов были выведены в низконалоговые юрисдикции, в том числе в Кипр и в Нидерланды.

Глава Совета НБУ добавил, что выплата резидентами Украины процентов по кредитам нерезидентом с 2017 года составила $8,6 млрд.

"Приблизительно две трети негарантированных долгосрочных займов украинским компаниям были предоставлены резидентами Кипра, Нидерландов и Британских Виргинских островов, что свидетельствует о связи сторон этих операций и направленность этих операций на размывание налоговой базы и вывод прибыли за границу", – заявил Данилишин.

Он также отметил, что с 2017 года по второй квартал 2020 года выплата процентов по портфельным инвестициям государственным (облигации внутреннего и внешнего займа) и частным сектором составила $6,4 млрд.

"Ответственно выполняя свои обязательства перед международными партнерами, не следует забывать о значительных внутренних резервах финансовых ресурсов, которые покидают страну из-за несовершенства действующей системы налогового и валютного регулирования", – сообщил глава Совета НБУ.

Напомним, на прошлой неделе правление НБУ отобрало полномочия у заместителя главы Нацбанка Рожковой.

После этого Рожкова и Сологуб заявили, что лишение их полномочий в НБУ противоречит требованиям МВФ.