Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сограждан бойкотировать французские товары из-за заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона об исламе.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Я призываю свой народ никогда не покупать французскую продукцию", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что враждебные настроения по отношению к мусульманам в Европе распространяются.

"Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведены в ранг государственной политики, поддерживаемой на уровне главы государств. Я вновь заявляю, что вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением", - сказал Эрдоган.

Напомним, ранее Макрон заявил, что ислам переживает кризис, а также пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства. Кроме того, он собирается тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.

Отметим, что это заявление последовало после нападения мусульманина на учителя в пригороде Парижа.

Ранее сообщалось, что Катар объявил бойкот французским товарам после заявления Макрона об исламе.