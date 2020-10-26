Во въезде в Беларусь отказано 595 иностранцам из Польши, Украины и Литвы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на погранкомитет Беларуси.

"Крепкие молодые люди не смогли объяснить цели визита", - рассказал официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

"За прошедшую неделю на белорусской границе во въезде в страну по различным основаниям отказано 595 иностранцам", - сказал он.

Бычковский добавил, что данные лица при уточняющих вопросах пограничников начинали путаться и не могли четко ответить, зачем едут в Беларусь, где будут временно проживать в республике и за какие средства. "В таких случаях у пограничников есть право не пропустить иностранца в страну", - отметил он.

Напомним, сегодня в Минске начали задерживать бастующих студентов, которые вышли на так называемую народную забастовку.

В Минске студенты перекрыли Ленинградскую улицу. Туда также прибыли вооруженные силовики. Также милиция приехала к студентам в Белорусский госсударственный университет.

Студенты журфака БГУ выстроились в цепь солидарности у своего факультета. Протестующих задерживают.

Также сообщается, что людей возле Белоруссого парка высоких технологий в Минске разгоняют с помощью спецсредств. Там бастуют около 1000 человек. Задержаны около 10 человек.

Еще мы писали, что въезжающих в Беларусь украинцев обяжут проходить 10-дневную изоляцию.